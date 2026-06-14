مصدر يوضح لـCNN سبب توجه شخصيات قطرية لإيران صباح الأحد

أفاد مصدر مطلع لشبكة CNN، بأن مفاوضين قطريين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، توجهوا إلى طهران، صباح الأحد، للمساعدة في تسهيل إتمام الاتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز.

وسبق للوفد القطري مغادرة العاصمة الإيرانية، طهران، صباح الخميس، عقب محادثات ليلية مع مسئولين إيرانيين، وذلك حسبما صرح مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة CNN في وقت سابق.

وأوضح المصدر أن المحادثات التي جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة استمرت حتى الساعات الأولى من فجر الخميس، وأن الوفد كان موجودا في طهران في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران خلال الليل.

ويذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني الأسبق، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران، محسن رضائي، كشف بوقت سابق بندا في اتفاق السلام بين أمريكا وإيران أو ما يُعرف بـ«مذكرة إسلام أباد»، قال إن الرئيس الأمريكي لا يود الإعلان عنه صراحة، على حد تعبيره.

وأوضح رضائي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن «ترامب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، لكنه لا يرغب في الإعلان عن ذلك صراحة.. صمود القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية وسلطتها قد أوصلا الأمور إلى حدٍّ بات فيه ترامب المقامر يخشى التفاوض مع إيران».

ولفت إلى أن «الحرب غير المتكافئة تعني تفوق طائرة مسيرة لا تتجاوز تكلفتها بضعة آلاف من الدولارات على صواريخ تكلفتها ملايين الدولارات، وتفوق زوارق سريعة رخيصة على حاملات طائرات تكلفتها مليارات الدولارات».

وأضاف: «أعاد قائد الثورة الشهيد إحياء الشعب الإيراني باستشهاده، وستستمر هذه المعركة حتى إنقاذ الإنسانية»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة أصبحت اليوم مستعمرة لإسرائيل من خلال الضغط والتأثير على هيئات صنع القرار في الولايات المتحدة».