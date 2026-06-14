جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارًا عاجلًا بإخلاء نحو 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان، بذريعة خرق حزب الله اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الإنذار يشمل بلدات وقرى: الزرارية، وكفر بدا، والخرايب، وأنصار (النبطية)، وارزي، وبريقع، ومزرعة بصافور (النبطية)، ومزرعة اليهودية، ومزرعة الواسطة، ومزرعة جمجم، ومزرعة كوثرية الرز، ومطرية الشومر، وكفر صير.

وأضاف في تدوينة أخرى أن الإنذار يشمل كذلك قرى وبلدات: اركي، وبنعفول، وجباع، وجرنايا، وحومين التحتا، وحومين الفوقا، وكفر بيت، وكفر ملكي، وكفر فيلا، وكفر شلال، وعين بوسوار، وعزة (النبطية)، وعين قانا، وعرب الجل، وصربا (النبطية)، ورومین.

ووجه رسالة إلى السكان: «حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر».

وشنت إسرائيل السبت، سلسلة غارات على جنوب لبنان، بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان عشرين بلدة بينها مدينة النبطية.

وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علمًا أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية، فضلًا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء.

وأسفرت الغارة على الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس بلديتها.

وفي النبطية المدينة شبه المقفرة، وقع قصف مدفعي عليها وعلى المناطق المجاورة لها خلال الليل وحتى السبت.

واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل ردًا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

ومنذ ذلك الحين، نفذت إسرائيل حملة ضربات واسعة واجتياحًا بريًا أسفرا عن مقتل أكثر من 3700 شخص في لبنان، فيما تسيطر على مساحة واسعة من جنوب البلاد.

واستمر القتال رغم وقف إطلاق النار المعلن في لبنان في أبريل الماضي، وكذلك بعد إعلان اتفاق هدنة مشروط جديد الأسبوع الماضي إثر محادثات لبنانية-إسرائيلية في واشنطن.