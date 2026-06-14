مدرب تركيا: 78% استحواذ و30 تسديدة لكننا خسرنا أمام أستراليا في المونديال

أعرب فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني للمنتخب التركي، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام أستراليا بنتيجة 2-0 في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في قدرة لاعبيه على تصحيح المسار خلال المباريات المقبلة.

وقال مونتيلا في تصريحاته عقب اللقاء: "استحوذنا على الكرة بنسبة 78% وسددنا 30 تسديدة، لكننا لم نتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، وكنا قريبين للغاية من التسجيل، إلا أننا واجهنا صعوبة في اختراق الدفاع".

وأضاف: "مدافعو أستراليا كانوا طوال القامة، ولم يكن من السهل اللعب ضد مثل هذا النوع من الخصوم. المباراة سارت كما توقعنا تكتيكيًا، لكن النتيجة لم تكن في صالحنا".

وتابع المدرب الإيطالي: "نشعر بإحباط كبير بسبب الخسارة، لكن في الوقت نفسه أظهر اللاعبون روحًا جيدة داخل الملعب، وإذا واصلنا اللعب بهذه الروح، سنتمكن من تحقيق النتائج التي نطمح إليها".

واختتم مونتيلا تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت لا يزال كافيًا لتدارك الأخطاء وتحسين الأداء في الجولات المقبلة من البطولة.