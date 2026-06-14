رئيس الوزراء العراقي يقرر إلغاء مشروعي السكك الحديدية وتطوير مطار بغداد الدولي

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، إلغاء مشروعي السكك الحديدية وتطوير مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الزيدي، قرر إلغاء مشروع السكك الحديدية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة».

ولفت إلى أن «رئيس الحكومة قرر كذلك إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، الذي أثيرت بشأنه شبهات فساد، خلال الفترة الماضية».

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة النقل العراقية عن تنفيذ 26 مشروعًا ضمن تطوير مطار بغداد الدولي، مع قرب وصول أجهزة ملاحية من النرويج وإسبانيا وفرنسا لتعزيز البنية التحتية للطيران المدني، بالإضافة إلى خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 9 ملايين مسافر سنويًا.

وأشار المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي، آنذاك، إلى «تنفيذ أكثر من 26 مشروعًا داخل مطار بغداد الدولي أسهمت في تطويره على مراحل، ويتم استكمالها تباعًا وإنجازها».

وأضاف أن «المطار شهد تغييرًا نوعيًا في مستوى القاعات الخاصة، فضلًا عن مفاصل أخرى تتعلق بالمطار والحقل الجوي».

وأوضح أن «هناك خطة أوسع من ذلك، تتمثل بمحفظة استثمارية قدمت من قبل إحدى المؤسسات من خلال التعاقد مع الحكومة تهدف إلى تقديم مقترحات متكاملة لتطوير مطار بغداد الدولي».