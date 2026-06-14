تعيين ضابط درزي رفيع سكرتيرا عسكريا لوزير الدفاع الإسرائيلي

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعيين ضابط درزي رفيع سكرتيرا عسكريا جديدا له.

ويشغل العميد بالجيش الإسرائيلي هشام إبراهيم حاليا منصب رئيس الإدارة المدنية، خلفا للواء جاي ماركيزينو، الذي يشغل الآن منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفاد كاتس في بيان بأنه أطلع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، على قراره، وأن إبراهيم سيباشر مهامه فورا.

وأضاف كاتس أنه "واثق من قدرته على أداء هذا الدور المهم بنجاح باهر خلال هذه المرحلة الأمنية الهامة والحساسة التي تمر بها إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي مقابلات مع عدد من المرشحين لهذا المنصب، واختار إبراهيم في نهاية المطاف بناء على توصية زامير.

وخدم هشام إبراهيم (49 عاما) في السابق في عدة مواقع منها قائد للواء 460، وتسلّم نائب قائد تشكيل الجليل، وقائد لواء القبضة الحديدية.

كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من مركز روبين الأكاديمي، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا.