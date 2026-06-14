قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات فلسطينية في نابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات بيتا وعورتا وأوصرين وعقربا، وقرية بيت امرين، حيث اندلعت مواجهات في عورتا أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما داهمت منزل المواطن صادق فقيه في بيت امرين وفتشته.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "البوابة"، وعلى الشارع الرئيسي القدس-الخليل، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.