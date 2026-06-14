دانيلو ينتقد أداء البرازيل بعد التعادل مع المغرب

انتقد دانيلو، قائد منتخب البرازيل، أداء فريقه عقب التعادل 1-1 أمام المغرب في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به المنتخب، خاصة في الشوط الأول، لا يليق بطموحات "السيليساو".

وشدد الظهير البرازيلي على ضرورة تغيير عقلية وأداء الفريق خلال المباريات المقبلة إذا أراد المنافسة بقوة في البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعبين مطالبون برد فعل سريع وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الافتتاحي.

وجاءت تصريحات دانيلو في أعقاب تعادل البرازيل مع المغرب، في نتيجة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية البرازيلية بشأن مستوى المنتخب في بداية مشواره المونديالي.