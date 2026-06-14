 رئيس وزراء بريطانيا يلتقي مع نظيرته اليابانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا يلتقي مع نظيرته اليابانية

طوكيو-د ب أ
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 9:30 ص

يلتقي رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر مع نظيرته اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الأحد، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن برنامج الطائرات المقاتلة المشترك مع إيطاليا بسبب الشكوك حول التزام المملكة المتحدة. ويواجه برنامج القتال الجوي العالمي، وهو مبادرة بين الدول الثلاث لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم بحلول عام 2035، عقبات بما في ذلك تأخيرات في المساهمة المالية من قبل بريطانيا للمشروع، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وكان من المتوقع أن تكشف بريطانيا النقاب عن مليارات الجنيهات الإسترلينية لبرنامج القتال الجوي العالمي في أواخر عام 2025، كجزء من خطة استثمار دفاعي مدتها عشر سنوات، لكن تأجلت عدة أشهر بسبب خلاف حول الإنفاق بين وزارتي الدفاع والخزانة البريطانيتين.

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