الرئيس الألماني يهنئ ترامب بعيد ميلاده الثمانين ويتمنى له الحكمة والثقة

هنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، وأرفق بتهنئته دعوة

إلى تعزيز الشراكة عبر الأطلسي.

وذكَّر شتاينماير في رسالة التهنئة بالجذور الألمانية لعائلة ترامب، إذ هاجر جده من منطقة بفالتس إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الألمانية، كتب شتاينماير: "لقد كانت هناك أجيال من المهاجرين الشجعان الذين غادروا أوطانهم ذات يوم وبنوا في أمريكا إنجازات استثنائية، وهو إسهام أثرى تاريخ البلدين".

وأضاف شتاينماير أن قصص العائلات مثل عائلة ترامب "تطبع شراكتنا عبر الأطلسي بطابع خاص، وتربط بلدينا ببعضهما البعض عبر الأجيال".

ودعا الرئيس الألماني إلى "تقدير إرث هذه الروابط الوثيقة بين بلدينا ومواصلة تعزيز التبادل عبر الأطلسي".

وشهدت العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة فتورا منذ تولي ترامب منصبه العام الماضي، إذ دخل مرارا في خلافات مع الحلفاء الأوروبيين التقليديين لبلاده، سواء بسبب سياساته الجمركية أو مطالباته بضم جرينلاند التابعة للدنمارك أو مواقفه من حرب أوكرانيا.

وكان ترامب قد أعلن مؤخرا، ردا على انتقادات المستشار الألماني فريدريش ميرتس لحرب إيران، عزمه سحب جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا. وتمنى شتاينماير للرئيس الأمريكي "الرفاه والصحة الجيدة" في عامه الجديد، كما أرفق تهنئته بإشارة إلى الديمقراطية الأمريكية، قائلا: "في مواجهة التحديات المتعددة لمنصبكم، أتمنى لكم أيضا الحكمة والثقة والقوة الإيجابية المستمدة من الدستور ومن التاريخ الديمقراطي الطويل لبلدكم". وتستعد الولايات المتحدة مطلع يوليو المقبل للاحتفال بالذكرى السنوية الـ250 لإعلان الاستقلال، في حين يرى منتقدو ترامب أن سياساته الداخلية تشكل خطرا على الديمقراطية.