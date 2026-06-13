وزير الخارجية يؤكد لويتكوف دعم مصر للتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وتناول الاتصال آخر تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، والاتصالات الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وتدشين مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، ترحيب مصر بهذا الاتفاق، وحرصها على بذل جميع الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.

ومن جانبه، أشاد ستيف ويتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، ومن بينها مصر، للتوصل إلى الاتفاق، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الاتفاق في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.