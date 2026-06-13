بيان رسمي يكشف حقيقة عودة عبد الحميد معالي إلى الزمالك

كشفت الوكالة الراعية لعبد الحميد معالي، لاعب نادي اتحاد طنجة المغربي، الحقيقة وراء عودته إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء في بيان رسمي من وكالة معالي: "عقب ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن موكلنا، عبد الحميد معالي وما ورد حول وجود اتفاق مزعوم لعودته إلى نادي الزمالك، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب، نود أن نوضح ما يلي".

وأضاف: "حتى تاريخه، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المقترح المقدم والمتعلق بإمكانية عودة اللاعب إلى نادي الزمالك، وبالتالي، فإن هذه المعلومات غير صحيحة، ولا تعكس واقع الوضع إطلاقًا".

وتابع: "كما نستغرب كيف يمكن الحديث عن أي اتفاق في حين أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ساري المفعول مع نادي اتحاد طنجة، علاوة على ذلك، فإن النزاع بين الأطراف لا يزال قيد النظر أمام الهيئات المختصة بالفيفا، والتي لم تصدر أي قرار نهائي حتى الآن".

وأكمل: "في ظل هذه الظروف، فإن أي تكهنات بشأن مفاوضات أو اتفاق يتعلق بحقوق اللاعب تعد سابقة لأوانها ولا أساس لها من الصحة، ونحن نجدد ثقتنا الكاملة في الإجراءات الجارية والتزامنا باحترام القرارات التي ستصدر عن الجهات المختصة".

وواصل: "وأخيرًا، نود أن تؤكد على الاحترام العميق الذي نكنه لنادي الزمالك، لتاريخه العريق، وكذلك لجماهيره الوفية".

وأتم البيان: "إن هدفنا هو توضيح الحقائق فقط وتجنب أي ليس قد يحيط بالوضع التعاقدي والقانوني للاعب، وندعو جميع وسائل الإعلام للتحقق من المعلومات قبل نشرها".