 قطر والكويت يعربان عن تطلعهما لتوقيع أمريكا وإيران على الاتفاق قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر والكويت يعربان عن تطلعهما لتوقيع أمريكا وإيران على الاتفاق قريبا

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 7:45 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 7:45 ص

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، في اتصال هاتفي، تلقاه من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- اليوم السبت، عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، كما عبرا عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا.

وأكد الجانبان دعمهما الكامل للمساعي الحميدة المستمرة لمعالجة كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، لترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة.


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