 مصدر أمني: لا صحة لوجود إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.. وإجراءات قانونية ضد مروجي الادعاءات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني: لا صحة لوجود إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.. وإجراءات قانونية ضد مروجي الادعاءات

وليد ناجي
نشر في: السبت 13 يونيو 2026 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2026 - 8:20 م

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بشأن مزاعم اعتزام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإضراب عن الطعام بدعوى تعرضهم لانتهاكات.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد أي إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات الزائفة والمتكررة تأتي في إطار محاولات الجماعة لإثارة البلبلة تجاه السياسة العقابية الحديثة، بما يعكس حالة من الإفلاس.

ولفت المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي هذه الادعاءات.

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