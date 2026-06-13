مصرع عامل وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم - القاهرة الصحراوي

لقي عامل مصرعه وأصيب 21 آخرون، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، عند الطريق الإقليمي بعد الكيلو 3، بنطاق محافظة الفيوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع عامل وإصابة 21 شخصًا بإصابات متفرقة.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والتعامل مع الواقعة في وقت قياسي، فيما حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.