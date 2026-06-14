 لاعب بلجيكا: نركز في المونديال على مباراة مصر فقط - بوابة الشروق
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لاعب بلجيكا: نركز في المونديال على مباراة مصر فقط

رائد سمير
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 2:07 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 2:07 ص

أكد خواكين سيس، لاعب منتخب بلجيكا أن تركيز فريقه ينصب حاليًا على مواجهة مصر فقط، دون التركيز على مشوارهم بشكل كامل في كأس العالم 2026.

وقال خواكين سيس في تصريحات لشبكة آر تي بي إف البلجيكية: "الأمور تسير على ما يرام حتى الآن.. هناك شعور حقيقي بالزمالة في المجموعة؛ أعتقد أن هذه إحدى نقاط قوة الفريق".

وأضاف لاعب كلوب بروج البلجيكي: "أفضل ما في هذا النوع من البطولات هو العيش معًا. نعيش الأجواء معًا.. أصعب ما في الأمر هو انتظار المباراة الأولى".

وعن مركزه المفضل: "عندما ألعب على اليسار، أشعر براحة أكبر لأنني أعسر.. على اليمين، يمكنني التوغل إلى الداخل، ولكن لكل مركز مزاياه.. إذا اضطررت للاختيار، لاخترت اليسار".

وتابع: "لدينا فريق رائع لمحاولة الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة. إنها بطولة كأس العالم، أعتقد أنه علينا التحلي بالهدوء والتركيز على كل مباراة على حدة. أولاً مصر، ثم سنرى ما سيحدث".

وأتم خواكين سيس تصريحاته قائلًا: "في التدريبات، لا نبذل قصارى جهدنا.. نحافظ دائمًا على توازننا قليلًا.. لسنا هنا لنؤذي بعضنا البعض".


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