ترامب يرشح جيمس إم ماكدونالد لقيادة مكتب الادعاء الاتحادي في نيويورك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن نيته ترشيح جيمس إم ماكدونالد لمنصب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ليحل محل جاي كلايتون، الذي رشحه ترامب هذا الأسبوع لمنصب مدير المخابرات الوطنية.

وماكدونالد، وهو مساعد مدع عام أمريكي سابق في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يعمل حاليا شريكا في قضايا التقاضي في شركة المحاماة "سوليفان آند كرومويل"، وكان في وقت ما محاميا شخصيا لترامب بعد أن تم تعيينه للتعامل مع استئناف إدانة ترامب في قضية الأموال السرية في مانهاتن، والتي لا تزال معلقة.

وفي ذلك الوقت، أدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية لإخفاء دفعة مالية بقيمة 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وإذا تم تأكيد تعيينه في منصب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، فسوف يشرف ماكدونالد على المكتب الأكثر شهرة بين مكاتب الادعاء التابعة لوزارة العدل، مع ملفات واسعة تتراوح من قضايا الإرهاب والتجسس إلى الاحتيال الأمني والفساد العام.

ونشر ترامب يوم السبت بشأن ترشيح ماكدونالد على منصة "تروث سوشيال": "أنا واثق من أن جيمي سيحقق نتائج قوية لبلدنا".

وقال نيكولاس بياسي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، إن المكتب "يرحب باختيار الرئيس لقيادة المنطقة الجنوبية من نيويورك، والسيد ماكدونالد يحظى باحترام واسع النطاق".

وجاء ترشيح كلايتون مع تزايد الضغوط من الكونجرس لتسمية بديل دائم لتولسي جابارد، التي أعلنت استقالتها من منصب مديرة المخابرات الوطنية الشهر الماضي، وواجه ترامب معارضة شديدة بسبب قراره تعيين بيل بولتي، رئيس الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، مديرا مؤقتا.