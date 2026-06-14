بايرن يراقب موهبة هولندية

دخل بايرن ميونخ سباق التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب رود نايستاد، لاعب تفينتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل الاهتمام المتزايد بإحدى أبرز المواهب الدفاعية في هولندا.

وبحسب موقع "TEAMtalk"، يحظى قلب الدفاع البالغ من العمر 18 عامًا باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، من بينها تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة وآينتراخت فرانكفورت، بينما يتمسك تفينتي باستمرار لاعبه الشاب.

وأشار التقرير إلى أن النادي الهولندي يقدر قيمة نايستاد بنحو 10 ملايين يورو، مع اشتداد المنافسة بين الأندية الراغبة في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.