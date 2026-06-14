نشطاء ينظمون أسطول قوارب احتجاجي في بحيرة جنيف دعما لفلسطين قبيل قمة مجموعة السبع

قبيل قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية السياحية، نظم ناشطون احتجاجا على بحيرة جنيف عبر أسطول من القوارب، مطالبين بمزيد من التضامن مع الفلسطينيين.

وانطلق نحو 20 قاربا من مدينة لوزان على الضفة السويسرية اليوم السبت متجهة نحو إيفيان على الجانب الفرنسي من البحيرة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تحمل شعارات من بينها "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقال المنظمون إن نحو 100 شخص شاركوا في الفعالية، وردد المحتجون هتافات "حرروا، حرروا، حرروا فلسطين"، وقاموا بإطلاق قنابل دخانية.

وبحسب المنظمين، فإن بعض المشاركين سبق أن انضموا إلى أساطيل مساعدات متجهة إلى غزة في البحر المتوسط، والتي اعترضتها إسرائيل.

وكانت القوارب ترافقها قوات أمنية منتشرة بالفعل على البحيرة على صلة بقمة مجموعة السبع، التي تُعقد من الاثنين إلى الأربعاء في إيفيان.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات رفيعة المستوى بين أكبر الدول الصناعية الديمقراطية في العالم، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي، على الصراع في الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي، وحرب روسيا ضد أوكرانيا.