 مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بينهم طفل في حادث سير جنوب ألمانيا - بوابة الشروق
الأحد 14 يونيو 2026 7:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بينهم طفل في حادث سير جنوب ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 7:03 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 7:03 ص

 صرح متحدث باسم الشرطة اليوم السبت بأن ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، من بينهم طفل صغير، لقوا حتفهم في حادث اصطدام مباشر مع شاحنة جنوب ألمانيا.

وقال المتحدث في مدينة روزنهايم بولاية بافاريا إن الضحايا الثلاثة تبلغ أعمارهم 46 و44 عاما و 2 عام، وهم الأب والأم وطفلهما الصغير.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع صباح اليوم على الطريق الاتحادي "بي 12" بمنطقة بافاريا العليا. وأصيب سائق المقطورة بصدمة جراء الاصطدام لكنه لم يصب بأذى.

وذكرت الشرطة أن العائلة، التي تقيم في بافاريا، كانت في طريقها إلى مدينة ميونخ عاصمة الولاية.

وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق من صباح السبت بوقوع حادث أسفر عن إصابة عدة أشخاص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك