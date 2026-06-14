أنشيلوتي بعد التعادل أمام المغرب: اللقب لا يحسم من المباراة الأولى

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن عدم رضاه عن أداء فريقه خلال التعادل أمام المغرب بنتيجة 1-1 في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن لاعبيه عانوا من التوتر وفقدان السيطرة على مجريات اللقاء، خاصة خلال الشوط الأول.

وأوضح أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن المنتخب البرازيلي لم يدخل المواجهة بالشكل المطلوب، حيث ارتكب العديد من الأخطاء في التمرير وفقد الكرة في أكثر من مناسبة، ما منح المنتخب المغربي فرصة فرض أسلوبه واستغلال المساحات عبر الهجمات المرتدة.

وأكد المدرب الإيطالي أن أداء "السيليساو" شهد تحسنًا ملحوظًا بعد الاستراحة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز أمام منتخب مغربي وصفه بالقوي والمنظم تكتيكيًا.

ورغم خيبة الأمل من النتيجة، شدد أنشيلوتي على أن التعادل لا يُعد كارثيًا في ظل قوة المنافس، مؤكدًا أن البطولة لا تُحسم من الجولة الأولى، وأن المنتخب البرازيلي يملك الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء والظهور بصورة أفضل في المواجهات المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الثقة والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة، استعدادًا للاستحقاق القادم أمام منتخب هايتي.