اليونان تنضم رسميا إلى برنامج «العمل الأمني ​​من أجل أوروبا»

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، أن اليونان وقعت اتفاقية انضمامها إلى برنامج "العمل الأمني ​من أجل أوروبا"، التابع للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثيميريني" الإخبارية اليونانية، اليوم الأحد.

ويوفر البرنامج تمويلا طويل الأمد للدول الأعضاء، بالإضافة إلى أوكرانيا وأعضاء الرابطة الاقتصادية الأوروبية: النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، بهدف تعزيز الاستثمارات في صناعاتها الدفاعية.

وقال كوبيليوس في منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إنجاز كبير آخر لبرنامج العمل الأمني من أجل أوروبا وللأمن الأوروبي - لقد وقّعنا للتو مع اليونان اتفاقية العمل الأمني ​من أجل أوروبا".

وأضاف: "سوف تساعد هذه الاتفاقية اليونان على تعزيز قدراتها الدفاعية في منطقة البحر المتوسط، ​من خلال استثمارات في تقنيات المراقبة الاستراتيجية والاتصالات الآمنة ومكافحة الطائرات المسيّرة".

جدير بالذكر أنه من خلال برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا"، يتيح الاتحاد الأوروبي ما يصل في مجموعه إلى 150 مليار يورو على شكل قروض منخفضة الفائدة، لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء. وتعد بولندا المستفيد الأكبر من البرنامج بفارق كبير.