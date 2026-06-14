رئيس الوزراء الكندي: الدول متوسطة القوة لا يجب أن تتنافس على كسب ود أمريكا

واصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني جهوده للنأي عن الولايات المتحدة والانحياز لأوروبا، حيث التقى برئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن اليوم السبت قبيل قمة مجموعة السبع، وقال إن الدول متوسطة القوة لا يجب أن تتنافس على كسب ود أمريكا.

وذكر كارني أن تعداد سكان كندا والاتحاد الأوروبي معا يبلغ أكثر من ضعف سكان الولايات المتحدة، ويماثل حجم اقتصادهما اقتصاد الولايات المتحدة، وتصل ميزانية الدفاع لديهما مجتمعة إلى ضعف ميزانية دفاع الصين.

وأشار إلى أن الدول الأصغر يمكن أن تضاعف قوتها عن طريق الشراكة مع حلفاء يتبنون عقلية مشابهة.

وأضاف في كلية "ترينيتي" في دبلن: "في عالم يشهد تنافسا شديدا على القوة، هناك خيار لدى الدول متوسطة القوة: أن تتنافس على كسب الود أو تتجمع لتشكيل مسار ثالث له تأثير".

وزار كارني رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في وقت سابق من اليوم السبت والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل قمة مجموعة السبع للدول الديمقراطية الصناعية التي من المقرر أن تنطلق بعد غد الاثنين في فرنسا.

ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة مجموعة السبع بعد أن يستضيف نزالات بطولة القتال النهائي (يو إف سي) في البيت الأبيض غدا الأحد بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.