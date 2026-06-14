إندونيسيا ترحب باتفاقية جديدة لمنظمة العمل الدولية لحماية العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية

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أعرب وزير القوى العاملة الإندونيسي ياسيرلي عن دعمه وتقديره لمنظمة العمل الدولية لاعتمادها "اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية " بهدف تعزيز حماية العاملين بنظام العمل المؤقت أو الحر.

وقال في بيان صدر في جاكرتا اليوم السبت: "ترحب الحكومة بصدور معايير دولية للعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية "، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وتم اعتماد الاتفاقية، التي تضع معايير عالمية للعمل في اقتصاد المنصات الرقمية ، خلال الدورة 114 من مؤتمر العمل الدولي في جنيف، سويسرا، يوم 12 يونيو 2026.

وذكر ياسيرلي أن اقتصاد المنصات الرقمية غيّر طريقة عمل الناس وكسبهم للدخل واغتنام الفرص الاقتصادية، مما يجعل من الضروري أن تواكب حماية العمال الابتكار الرقمي ونمو الأعمال.