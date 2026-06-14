«فيفا» يؤكد صحة ركلة جزاء سويسرا أمام قطر في كأس العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صحة ركلة الجزاء المحتسبة للمنتخب السويسري في مواجهة قطر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في كندا وأمريكا والمكسيك.

وتعادل المنتخب القطري مع نظيره منتخب سويسرا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث جاء هدف المنتخب السويسري من ركلة جزاء.

وكتب الاتحاد الدولي في بيان رسمي: «عطل تقني مؤقت تسبب في عدم ظهور خطوط تقنية التسلل خلال مباراة قطر وسويسرا.. في الحالة التي سبقت ركلة الجزاء المحتسبة لسويسرا في الدقيقة 14، قبل أن يتم حل المشكلة بسرعة».

وأضاف: «هذا العطل لم يؤثر على عمل حكم الفيديو المساعد (VAR) حيث تم اتباع الإجراءات المعتادة لمراجعة القرار داخل الملعب».

وأكد: «الخطوط المستخدمة من قبل الـVAR لفحص مواقع اللاعبين لم تُظهر وجود أي لاعب مهاجم في حالة تسلل في أي من الحالتين اللتين سبقتا احتساب ركلة الجزاء».

كما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» احتساب هدف المنتخب القطري أمام نظيره السويسري للاعب العنابي بوعلام خوخي.

وتعادل المنتخب القطري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة، الدقيقة 90+4، عن طريق كرة رأسية مشتركة بين بوعلام خوخي وميرو موهايم، مدافع منتخب سويسرا.

وفي الجولة الثانية يلعب المنتخب القطري أمام نظيره منتخب كندا في الواحدة فجر الجمعة المقبل، فيما يلعب منتخب سويسرا أمام البوسنة والهرسك في العاشرة من مساء الخميس 18 يونيو.