فينيسيوس أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرازيل بكأس العالم

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حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المغرب، والتي جمعت المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل للمنتخب البرازيلي بطريقة مميزة بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية.

ورفض فينيسيوس جونيور إجراء مقابلة تلفزيونية مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بين شوطي المباراة.

وأظهرت الكاميرات صحفي «فيفا» وهو يقول لفينيسيوس: «ستدفع غرامة بسبب ذلك»، ليرد عليه فينيسيوس: «سندفع الغرامة، ولن يقوم أحد بإجراء مقابلات بين الشوطين».

وبالرغم من ذلك ظهر المدافع البرازيلي المحضرم ماركينيوس في مقابلة مع الاتحاد الدولي «فيفا» بين شوطي المباراة.

ويرفض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فكرة إجراء المقابلات بين شوطي المباراة، حيث يرى أن ذلك يؤثر على تركيز اللاعبين.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات المغرب وهايتي وإسكتلندا.

وتجمع المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين هايتي وإسكتلندا في الرابعة من فجر اليوم، الأحد.

وفي الجولة الثانية تلعب المغرب أمام إسكتلندا في الواحدة فجر السبت المقبل 20 يونيو الجاري، فيما تلعب البرازيل أمام هايتي في الثالثة فجر اليوم ذاته.