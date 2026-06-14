حضور السعيد وزيدان في تعادل المغرب والبرازيل

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شهدت مباراة منتخبي المغرب والبرازيلي في أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، حضور اثنين من نجوم الكرة المصرية.

وحضر في ملعب المباراة بنيويورك، كل من عبدالله السعيد نجم خط وسط الزمالك، ومحمد زيدان مهاجم منتخب مصر السابق.

ونشر اللاعبان صورة تجمعهما سويا في مدرجات الملعب، عبر حسابيهما على "انستجرام".

وكانت المباراة المثيرة قد انتهت بالتعادل 1-1 ليقتنص أسود الأطلس نقطة أولى في مشوار المونديال، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من هايتي واسكتلندا.

يذكر أن عبدالله السعيد كان قد ساهم مؤخرا في تتويج الزمالك بطلا للدوري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج.