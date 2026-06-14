غادرت بعثة المنتخب الوطني المصري مطار سبوكين في طريقها إلى مدينة سياتل استعدادا لمباراة بلجيكا المقرر لها 15 يونيو، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأخير بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين الأمريكية، قبل التوجه إلى سياتل استعدادا لخوض المران الأخير قبل مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر، في العاشرة صباح غدا الأحد بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، مرانه الرئيسي على ملعب "هسكي بالبارك" بجامعة واشنطن، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُعقد في التاسعة والنصف صباحًا، على الملعب نفسه، لقاءات إعلامية مع ثلاثي المنتخب محمود حسن تريزيجيه ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، للحديث عن استعدادات الفراعنة للمباراة المرتقبة.

كما يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت سياتل، على ملعب "لومين فيلد" المستضيف للمباراة، للحديث عن مواجهة بلجيكا والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، قبل أن يلتقي منتخب نيوزيلندا يوم 22 يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو.