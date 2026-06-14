تعادل إيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة المغرب والبرازيل في كأس العالم

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 الشوط الأول من مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب المغربي عن طريق إسماعيل صيباري في الدقيقة 21 من عمر المباراة بطريقة مميزة من فوق حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، ثم تعادل السليساو عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32 بتصويبة قوية ومميزة من داخل منطقة الجزاء.

وسيقى هدف إسماعيل صيباري في ذاكرة هذه النسخة من كأس العالم، 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث أنه أول هدف في البطولة من خارج منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الأول أداءً مميزًا من المنتخب المغربي، وكاد أن يجسل أكثر من هدف لولا دفاعات البرازيل القوية.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

وفي الجولة الثانية تلعب المغرب أمام إسكتلندا في الواحدة فجر السبت المقبل 20 يونيو الجاري، فيما تلعب البرازيل أمام هايتي في الثالثة فجر اليوم ذاته.