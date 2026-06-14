حكيمي يدخل تاريخ المونديال من البوابة البرازيلية

دخل المغربي أشرف حكيمي سجلات كأس العالم من أوسع أبوابها، بعدما خاض مباراته الحادية عشرة في البطولة، ليصبح أكثر لاعب مغربي مشاركة في تاريخ المونديال، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم حكيم زياش الذي خاض 10 مباريات.

ولم يتوقف إنجاز قائد المنتخب المغربي عند هذا الحد، إذ عادل الرقم القياسي لأكثر لاعب إفريقي خوضًا لمباريات كأس العالم برصيد 11 مباراة، متساويًا مع الكاميروني فرانسوا أومام-بييك والغاني أسامواه جيان.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة التي بات يحتلها حكيمي في تاريخ الكرة المغربية والإفريقية، بعدما أصبح أحد أبرز رموز أسود الأطلس وقائدًا لجيل يطمح إلى مواصلة صناعة الإنجازات على الساحة العالمية.

وكان حكيمي قد لعب أساسيا في مباراة منتخب بلاده ضد البرازيلي لحساب المجموعة الثالث من المونديال والتي تضم أيضا كل من اسكتلندا وهايتي.