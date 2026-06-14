 المغرب تتقدم على البرازيل بهدف مميز في كأس العالم 2026 - بوابة الشروق
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المغرب تتقدم على البرازيل بهدف مميز في كأس العالم 2026

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 1:34 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 1:49 ص

تقدم المنتخب المغربي على نظيره البرازيلي، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل إسماعيل صيباري هدف المنتخب المغربي في الدقيقة 21 من عمر المباراة بطريقة مميزة من فوق حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وسيقى هدف إسماعيل صيباري في ذاكرة هذه النسخة من كأس العالم، 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث أنه أول هدف في البطولة من خارج منطقة الجزاء.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

وفي الجولة الثانية تلعب المغرب أمام إسكتلندا في الواحدة فجر السبت المقبل 20 يونيو الجاري، فيما تلعب البرازيل أمام هايتي في الثالثة فجر اليوم ذاته.


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