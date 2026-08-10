كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الحرب.

وقال عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، إن ممثلي إيران يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الصراع العسكري الذي استمر خمسة أشهر، والذي بدأ لعدم امتلاكهم سلاحًا نوويًا، رغم أن هذا الأمر لم يُذكر قط في أي من المفاوضات أو الاجتماعات.

وأضاف: «هذه الفكرة مثيرة للاهتمام لأنني بدوري أطالب الآن بتعويضات من إيران عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم وأصابتهم بجروح بالغة بقنابلها المزروعة على جوانب الطرق، وفي العديد من الصراعات التي اشتهرت بها، والتي قادها في البداية الجنرال سليماني، بما في ذلك عائلات الذين قُتلوا على متن السفينة USS Cole، وآلاف آخرين قُتلوا في المعارك».

وتابع: «إيران عليها دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المحتجين الذين قتلتهم إيران على مدى السنوات الخمسين الماضية، ناهيك عن52 ألف شخص قُتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية».

واستكمل: «وجهت ممثليّ إلى طرح هذا الأمر بشكل واضح وحازم في أي مفاوضات مستقبلية، وفي جميعها».

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/117072168149236615