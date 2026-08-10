18 قتيلًا في حصيلة غير نهائية جراء زلزال عنيف في كولومبيا

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قالت السلطات في كولومبيا، إن عدد القتلى جراء زلزال قوي هز غرب البلاد اليوم الاثنين ارتفع إلى 18 قتيلا على الأقل.

وذكر موريسيو سالازار، رئيس بلدية مدينة بيريرا، لإذاعة كاراكول ، أن 18 شخصا لقوا حتفهم، بينما حوصر آخرون تحت أنقاض مبان منهارة، وفق وكالة رويترز.

وصرح خورخي إدواردو روخاس رئيس بلدية مانيزاليس، في مقابلة مع إذاعة بلو راديو، إن شخصين لقيا حتفهما.

وضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية اليوم الإثنين، وأدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة بوجوتا وفي كيتو عاصمة الإكوادور.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6,6 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، و7,4 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على عمق يناهز 100 كيلومتر.