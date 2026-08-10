كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم الاثنين، اعترافها رسميا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في خطوة تمثل تحولا لافتا في موقف بوغوتا من القضية.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية، في بيان رسمي، إن القرار يأتي في ظل "استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط"، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان بالنسبة إلى أمن إسرائيل، بحسب موقع "اي ٢٤" الإخباري الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الكولومبية "تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هذا الإقليم، وكذلك بحق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية"، معتبرة أن استمرار سيطرة إسرائيل على الجولان وسيادتها عليه يشكل، بحسب موقفها الجديد، عنصرا أساسيا في الدفاع عن إسرائيل وحماية مواطنيها.

وأوضحت الخارجية الكولومبية أن القرار يأتي في إطار التزام بلادها بالسعي إلى تحقيق "سلام مستقر ودائم" في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن البيان صدر تنفيذا لالتزام تم التوصل إليه بين البلدين في 8 أغسطس الجاري.

ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أيام من تولي الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييّا منصبه، خلفا للرئيس غوستافو بيترو.

وكان دي لا إسبرييّا، الذي ينتمي إلى اليمين، قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة توطيد العلاقات مع إسرائيل، فيما تشير تقارير سابقة إلى توجه حكومته نحو استعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل ونقل السفارة الكولومبية إلى القدس.

وكانت الولايات المتحدة قد أصبحت في عام 2019 أول دولة تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، بعد إعلان الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الاعتراف بضم إسرائيل للمنطقة التي احتلتها خلال حرب عام 1967.

ويُعد القرار الكولومبي تحولا مهما، إذ كانت المواقف الدولية السائدة تعتبر الجولان أرضا سورية محتلة منذ احتلال إسرائيل للجزء الأكبر منه عام 1967، ولم تكن السيادة الإسرائيلية عليه معترفا بها دوليا على نطاق واسع.