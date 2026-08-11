ألمانيا تبحث إجراءات جديدة لمواجهة نقص الإمدادات بسبب انخفاض منسوب مياه الأنهار

في إطار مواجهة خطر نقص الإمدادات الناجم عن الانخفاض الشديد في منسوب مياه الأنهار في ألمانيا، يعتزم وزير النقل الألماني شتيفن بيلجر التشاور بعد غد الأربعاء مع نظرائه في الولايات الألمانية بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تخفيف الأعباء.

وقال بيلجر في مدينة كيل شمالي ألمانيا اليوم الاثنين إنه سيعقد اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزراء النقل في الولايات، موضحا أن من المقرر أن يبحث الاجتماع، على سبيل المثال، كيفية التعامل مع بعض السلع التي لم يعد مسموحاً بتخزينها في الموانئ.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "يمكن جعل اللوائح أكثر مرونة في هذا الصدد".

وكان بيلجر قد عقد يوم الخميس الماضي اجتماعا أوليا في العاصمة الألمانية القديمة بون لتقييم الوضع مع ممثلين عن الشركات والاتحادات الاقتصادية.

وأعرب عن ارتياحه لنتائج الاجتماع، والتي وصفها بالإيجابية، وقال: "خرجنا من اجتماعنا رفيع المستوى بالكثير من المهام، أي بالعديد من المقترحات التي طُرحت بشأن ما يمكن أن يساعد بشكل إضافي". وأضاف أن بعض هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة، فيما جرى تنفيذ بعضها بالفعل. وذكر بيلجر أن الإجراءات تشمل توفير طاقات نقل إضافية عبر السكك الحديدية، وكذلك عبر الطرق البرية، من خلال تعليق حظر سير الشاحنات أيام الأحد والعطلات الرسمية، وتأجيل أعمال الطرق التي ليست ضرورية بشكل عاجل في الوقت الحالي.

وقال بيلجر الذي تولى مهام منصبه في نهاية الشهر الماضي في إطار تعديل وزاري:" على سبيل المثال، وجهنا المراكز التجميعية للتحميل المشترك (النقل متعدد الوسائط) المموَّلة من جانبنا لتقديم خدماتها لتستوعب بضائع أخرى أيضاً ". وأوضح أن الحكومة تجري مشاورات بشأن مقترحات أخرى مع حكومات الولايات ووزارات اتحادية أخرى والهيئات المعنية، وأردف:" نسعى لتنفيذ أكبر قدر ممكن لضمان التخفيف من حدة الأزمة حالياً".

وتابع الوزير أن هناك، على المدى القصير، "عدداً من الإمكانات التي يمكن الاستفادة منها، ونأمل أن تساعدنا على تجاوز هذه الأسابيع الصعبة في أغسطس بشكل جيد".