أمريكا: انطلاق محاكمة قاتل أيقونة الراب توباك شاكور عام 1996

انطلقت محاكمة قاتل أيقونة الراب توباك شاكور عام 1996.

وبعد ما يقرب من 30 عامًا من إطلاق النار على شاكور، أسطورة الهيب هوب قرب منطقة " لاس فيجاس ستريب" مثل الرجل المتهم بتدبير عملية القتل للمحاكمة اليوم الاثنين، في واحدة من أشد الألغاز غموضا في قضايا عالم الموسيقى حتى الآن.

وكان أفراد عائلة أيقونة الراب بين أنصاره الذين تجمعوا داخل محكمة لاس فيجاس صباح اليوم الاثنين، لحضور بدء عملية اختيار هيئة المحلفين، والتي قد تستمر خلال معظم الأسبوع الجاري.

وقال كيندريك ليسان، ابن عم شاكور: "أي شخص كانت له أي علاقة بعملية القتل وأي شخص دبرها، وأي شخص كانت له أي يد فيها يجب أن يُسجن".

ويواجه ديوان "كيفي دي" ديفيس، 63 عاما، تهمة واحدة بالقتل باستخدام سلاح مميت بنية دعم أو مساعدة عصابة إجرامية في قتل شاكور عام 1996.