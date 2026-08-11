الولايات الأمريكية تسجل رقما قياسيا لأكثر شهورها حرارة في يوليو

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سجلت الولايات الأمريكية المتجاورة الـ48 ومقاطعة كولومبيا في قارة أمريكا الشمالية رقما قياسيا لأكثر شهورها حرارة على الإطلاق في يوليو، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وبلغ متوسط درجات الحرارة الشهر الماضي 89ر76 درجة فهرنهايت (94ر24 درجة مئوية) في الولايات الـ 48 السفلى، متجاوزا درجات الحرارة التي شهدها شهر يوليو عام 1936 بثمن درجة.

وعلى الرغم من أن الطقس كان باردا بشكل غير عادي في ألاسكا، إلا أن الظروف الأكثر حرارة من المعتاد غطت منطقة الولايات الـ48 السفلى، مع درجة الحرارة الأعلى في الغرب الجبلي والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي.

وكان السبب الأكبر وراء ارتفاع درجات الحرارة هو الحرارة خلال الليل. وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن درجات الحرارة الدنيا خلال الليل، والتي تعد مهمة للغاية لتعافي الناس والقطاع الزراعي من الأيام الحارة، حطمت الرقم القياسي السابق لأعلى درجات الحرارة الدنيا بفارق 7ر0 درجة.

ويقول العلماء إن ارتفاع درجات الحرارة ليلا يعد علامة واضحة على تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.