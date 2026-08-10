ترامب: سأطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى خلال 50 عاما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطالب إيران بدفع تعويضات عن أشخاص قال إن طهران تسببت في مقتلهم خلال السنوات الخمسين الماضية، ردًا على مطالبتها بـ«تعويضات الحرب».

جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب على حسابه بمنصة «تروث سوشيال»، الاثنين، تعليقًا على تقارير تفيد بأن الإدارة الإيرانية تطالب بتعويضات عن الحرب.

وقال ترامب: «إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال خمسة أشهر من الصراع العسكري، الذي بدأ بسبب عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا، رغم أن هذا الموضوع لم يُطرح في أي من المفاوضات التي أجريناها».

وأضاف أنه في مقابل هذا المطلب الإيراني، تستعد الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات عن أشخاص قال إن إيران «قتلتهم خلال الخمسين عامًا الماضية».

وأشار ترامب إلى أن قوات كان يقودها الجنرال الإيراني قاسم سليماني قتلت أعدادًا كبيرة من الأشخاص في مناطق مختلفة.

كما قال إنه يرى ضرورة دفع تعويضات لعائلات أشخاص قُتلوا على متن المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول»، وكذلك لعائلات متظاهرين قُتلوا خلال احتجاجات في إيران.

وذكر الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتابع ملف التعويضات «بحزم» خلال مراحل المفاوضات المقبلة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشهد المنطقة موجات من المواجهات العسكرية وهدوءًا حذرًا، ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية في دول خليجية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.