مقتل 47 شخصا وانهيار عشرات المباني في زلزل كولومبيا

لقي 47 شخصا على الأقل حتفهم وانهارت عشرات المباني في مختلف أنحاء غرب كولومبيا اليوم الاثنين، بعدما ضربها زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وحاصر الزلزال السكان تحت الأنقاض، ما أسفر عن سقوط المزيد من المصابين وأجبر الناس على إخلاء منازلهم في مناطق بعيدة حتى العاصمة بوجوتا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ونظيرتها الكولومبية، أن مركز الزلزال كان في قرية سان خوسيه ديل بالمار، وهي قرية يبلغ عدد سكانها نحو 4800 شخص في مقاطعة تشوكو على بعد حوالي 250 ميلا (400 كيلومتر) غرب بوجوتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 66 ميلا (107 كيلومترات). كما شعر بالزلزال السكان في الإكوادر وبنما المجاورتين لكنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة هناك.