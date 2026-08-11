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أعداد جريدة الشروق
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الصين تفشل في إطلاق صاروخ يحمل قمر اصطناعيا للاتصالات

بكين (أ ب)
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2026 - 9:41 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2026 - 9:41 م

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن إطلاق الصين صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا للاتصالات مساء اليوم الاثنين لم يكن ناجحا، مضيفة أن السلطات المعنية تجري تحقيقا لتحديد السبب في فشل الإطلاق.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي "تشاينا سات 4 بي" على متن صاروخ من طراز "لونج مارش 7 ايه" من جزيرة هاينان بجنوب البلاد، والتي تضم موقع "وينشانج" لإطلاق المركبات الفضائية، وهو جزء من برنامج الفضاء الصيني. والقمر الاصطناعي "تشاينا سات 4 بي" هو قمر اصطناعي للاتصالات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصاروخ تعرض لخلل أثناء الرحلة وفشلت مهمة الإطلاق".

وكان هذا أول فشل لإطلاق الصاروخ "لونج مارش 7 ايه" منذ رحلته الأولى في مارس 2020، عندما تعطل الصاروخ بعد إطلاقه من وينشانج، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

أطلقت الصين مئات المهام باستخدام صواريخ "لونج مارش" الحاملة لنقل أقمار الإنترنت والاتصالات إلى مدار محدد مسبقا.


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