ضبط منادي سيارات طلب أموالا من مواطن وتعدى عليه بالسب في الجيزة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على منادي سيارات طلب أموالا من مواطن نظير توقف سيارته، دون وجه حق، والتعدى عليه بالسب وتهديده بالإيذاء، فى الجيزة.

تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات وطلب مبلغا ماليا منه نظير توقف سيارته بالجيزة، دون وجه حق والتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9 يونيو الجاري، طلب منادي سيارات بطلب مبلغ مالي منه نظير توقف سيارته بالجيزة دون وجه حق والتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "منادي سيارات" بدون ترخيص - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.