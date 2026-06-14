قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، إن طائرات التزود بالوقود الأمريكية المخصصة للحرب مع إيران تُعرقل حركة الطيران في مطارات إسرائيل، مما يُهدد بإلغاء رحلات السفر خلال موسم الصيف.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذّرت الوزيرة من أن ما يصل إلى 2.4 مليون تذكرة سفر خلال موسم الصيف قد يتم إلغاؤها. وأضافت أن أمام البلاد مهلة حتى، الثلاثاء، وإلا سيتعين إبلاغ المسافرين بإلغاء رحلاتهم.

وبحسب ما نشرته شبكة «CNN»، أضافت ريغيف في رسالتها: «هذا ضرر اقتصادي مباشر يقدَّر بمليارات الشواكل لشركات الطيران وصناعة السياحة والاقتصاد». كما حذرت من أن إلغاء التذاكر سيؤثر سلبًا على «المعنويات الوطنية والصمود المدني».

وبحسب الرسالة، توجد حاليًا نحو 72 ناقلة وقود تابعة للجيش الأمريكي متوقفة في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، وتشغل أكثر من نصف أماكن وقوف الطائرات.

وفي مطار رامون الدولي جنوب إسرائيل، تشغل نحو 26 ناقلة حوالي 90% من المساحات المتاحة، بينما أشارت ريغيف إلى أنه لا توجد أي ناقلة أمريكية في القواعد الجوية العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الوزيرة إن الحل «الفوري» يتمثل في نقل ما لا يقل عن 30 ناقلة إما خارج البلاد أو إلى القواعد العسكرية.

وقال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN: «نُقدّر وجود الأمريكيين ونرغب في بقائهم هنا؛ كل ما نريده هو توزيع العبء على مختلف أنحاء البلاد».