النائب إيهاب منصور عن تعطل سيستم المعاشات: نطالب بتعويض المتضررين ومحاسبة المسئولين عن الأزمة

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إنّ التعامل مع أصحاب المعاشات يجب أن يكون بطريقة أفضل، وذلك في معرض تعليقه على استمرار أزمة سيستم المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه من غير المقبول أن يتأخر المعاش لكل هذا الوقت، موضحًا أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد استكمال مناقشة طلبات إحاطة في هذا الصدد.

وأشار إلى ان النواب لديهم طلبات واضحة أولها صرف جميع المستحقات المتأخرة على الفور وفي موعد محدد، مشيرًا إلى أن تضارب المواعيد بشأن الصرف يعني أنه لا يوجد أي تنسيق بين الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة تعويض المتضررين عن تأخير صرف المعاشات لأشهر، مع محاسبة المسئولين عن الأزمة، وأسباب تعطل السيستم، لا سيما أن المعلومات المتداولة تفيد بإنفاق 500 مليون جنيه على السيستم الجديد وسيصل بانتهائه إلى 1.4 مليار جنيه.

ونوه بأنه يجب وضع آليات واضحة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منوها بأن هناك مطالب أخرى برفع قيمة المعاشات، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تعديلات إلى مجلس النواب هذا الأسبوع لإقرارها.

واعتبر أن أحد أسباب المشكلة عدم تحديث الهيئة إلى المواطنين بشأن الأزمة في حين يتم تركهم للقيل والقال، مؤكدا ضروة تحدُّث مصدر ثقة أمام المواطنين لأنهم فقدوا الثقة جراء تضارب الكثير من التصريحات.