فينيسيوس يعادل رقم أسطورة البرازيل

بات فينيسيوس جونيور على قدم المساواة مع أسطورة البرازيل رونالدينيو على صعيد الأهداف المسجلة في تاريخ مشاركات المنتخب البرازيلي بكأس العالم.

ووصل فينيسيوس إلى هدفه الثاني في المونديال خلال خمس مباريات فقط، معادلًا حصيلة رونالدينيو الذي سجل هدفين في 10 مباريات خاضها بقميص السيليساو في البطولة.

ويبرز هذا الرقم التطور الكبير في تأثير نجم البرازيل، إذ احتاج إلى نصف عدد المباريات التي خاضها رونالدينيو للوصول إلى الرصيد ذاته، مع امتلاكه فرصة تعزيز أرقامه خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

وكان نجم ريال مدريد قد سجل هدف تعادل البرازيل في شباك المغرب، بعد التقدم المبكر لأسود الأطلس بالهدف الذي أحرزه إسماعيل الصيباري.