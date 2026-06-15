تلقى المنتخب التونسي هزيمة قاسية أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب مونتيري في المكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب السويد عن طريق ياسين العياري في الدقيقة 7 من عمر المباراة بتصويبة من خارج حدود منطقة الجزاء، ثم أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يقلص منتخب تونس النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق المدافع عمر رقيق.

وفي الشوط الثاني عزز فيكتور جيوكيريس تقدم السويد في الدقيقة 59 من عمر المباراة، فيما سجل البديل ماتياس سفانبيرج، رباعية المنتخب السويدي في الدقيقة 84، وعاد العياري صاحب الأصول التونسية، لتسجيل الهدف الخامس لمنتخب السويد في الدقيقة 90+6.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل متحفظ للغاية مما منح أفضلية كبيرة لصالح السويد في الشوط الأول من المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني تخلى نسور قرطاج عن حذرهم الدفاعي، وظهروا بشكل جيد في الهجوم مع الاعتماد على مصيدة التسلل، قبل أن يتراجع الأداء بشكل كبير مع تغييرات المدرب صبري لموشي.

وكانت المباراة الثانية في المجموعة السادسة شهدت تعادل منتخب هولندا أمام اليابان بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الجولة الثانية تلعب هولندا أمام السويد في الثامنة من مساء السبت 20 يونيو الجاري ، فيما تلتقي تونس مع اليابان في السابعة من صباح الأحد 21 من الشهر ذاته.

وتعد خسارة تونس اليوم أول سقوط للمنتخبات العربية في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث تعادلت قطر مع سويسرا والمغرب مع البرازيل بنفس النتيجة 1-1.

فيما تنتظر منتخبات مصر، الجزائر، السعودية، الأردن والعراق تدشين انطلاقتها في البطولة في المناسبات المقبلة.