اليابان ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتأمل في إعادة فتح مضيق هرمز

قالت ​رئيسة الوزراء ‌اليابانية ساناي تاكايتشي ​اليوم ​الاثنين إن بلادها ⁠ترحب ​بالاتفاق ​الأمريكي الإيراني الرامي إلى ​إنهاء ​الأعمال القتالية، وتأمل ‌في ⁠تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم، ​بما ​في ⁠ذلك إعادة ​الفتح ​الفعلي ⁠لمضيق هرمز أمام ⁠السفن ​الدولية.