 اليابان ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتأمل في إعادة فتح مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتأمل في إعادة فتح مضيق هرمز

رويترز
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 7:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 7:00 ص

 قالت ​رئيسة الوزراء ‌اليابانية ساناي تاكايتشي ​اليوم ​الاثنين إن بلادها ⁠ترحب ​بالاتفاق ​الأمريكي الإيراني الرامي إلى ​إنهاء ​الأعمال القتالية، وتأمل ‌في ⁠تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم، ​بما ​في ⁠ذلك إعادة ​الفتح ​الفعلي ⁠لمضيق هرمز أمام ⁠السفن ​الدولية.


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