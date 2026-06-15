اليابان ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتأمل في إعادة فتح مضيق هرمز

الأكثر قراءة
مصر ترفض تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتتضامن مع 14 منتخبا
«رسالة من أبيه الثاني» فيفا يفاجئ إمام عاشور قبل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم
«فيفا» يرفض احتساب هدف قطر أمام سويسرا للاعب العنابي
نقيب الفلاحين: استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب منذ زمان.. والناس بتشرب من سنين محدش واخد باله
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
الخروج من الدور الأولبلوغ دور الـ32بلوغ دور الـ16أبعد من ذلك
النتـائـج
تصويت
قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الاثنين إن بلادها ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني الرامي إلى إنهاء الأعمال القتالية، وتأمل في تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم، بما في ذلك إعادة الفتح الفعلي لمضيق هرمز أمام السفن الدولية.