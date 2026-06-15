أبدى الإعلامي عمرو أديب تفاؤله بقدرة منتخب مصر على تقديم أداء قوي أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تترقب ظهورًا يليق بتاريخ الكرة المصرية وطموحاتها في البطولة.

وخلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، دعا أديب لاعبي المنتخب إلى تقديم عرض هجومي قوي، قائلاً: «غدًا ننتظر الثلاثية»، في إشارة إلى طموحه برؤية أداء مميز من الفراعنة، مستشهدًا بالمستويات التي قدمتها بعض المنتخبات العربية في مواجهاتها الأخيرة أمام منتخبات كبرى.

وشدد الإعلامي المصري على أهمية التحلي بالشجاعة والجرأة داخل أرض الملعب، مؤكدًا أن منتخب مصر يضم لاعبين يمتلكون خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهو ما يمنحهم القدرة على مجاراة المنافس وتقديم مباراة قوية.

وأشار أديب إلى أن الفارق في القيمة السوقية بين المنتخبين لا يجب أن يشكل عائقًا أمام الفراعنة، موضحًا أن مباريات كأس العالم تُحسم بالأداء والتركيز واستغلال الفرص، وليس بالأرقام فقط.

وأضاف أن المنتخب المصري يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق وخلق الخطورة الهجومية، مطالبًا اللاعبين باللعب بثقة وعدم التراجع أمام اسم المنافس أو تاريخه.

واختتم أديب تصريحاته برسالة دعم للاعبين والجماهير، مؤكدًا أن الجميع ينتظر «شيئًا محترمًا» من المنتخب الوطني في مستهل مشواره بالمونديال، معتبرًا أن الجرأة الهجومية والطموح سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق بداية إيجابية في البطولة العالمية.