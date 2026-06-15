زيلينسكي يبحث محادثات السلام في اتصال مع ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا هذا الأسبوع.
وأضاف زيلينسكي في منشور عبر تيليجرام أنه هنأ ترامب بعيد ميلاده الثمانين وشكره على المساعدة التي قدمتها واشنطن طوال فترة الصراع.
وقال "تمنيت للرئيس ترامب كل التوفيق، وخاصة في جهوده لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا".
وقبل انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيان-لي-بان، قال زيلينسكي إنه ناقش مع ترامب موقف شركائهما الدوليين. ومن المقرر أن يناقش القادة الحرب الروسية في أوكرانيا يوم الثلاثاء.
وأضاف "تحدثنا عما يمكن أن يسهم في تحقيق السلام في الوقت الراهن، وأطلعت الرئيس على آخر التطورات في ساحة المعركة وكيف تعزز موقفنا. لدينا بعض الأفكار الجيدة التي يمكن أن تساعد في تحقيق السلام".
وتعثرت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب مع تركيز واشنطن على الصراع في إيران.
غير أن زيلينسكي قال قبل أسابيع إن تحول القوة الدافعة للمعركة لصالح أوكرانيا فتح نافذة أمل للتوصل إلى اتفاق سلام.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر، دعا زيلينسكي أيضا إلى محادثات مباشرة لمحاولة ضمان وقف إطلاق النار. وأعلن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان عقب محادثات مع زيلينسكي في لندن قبل أيام دعمهم لمقترحه، وأن أوروبا ستضطلع بدور في هذا الشأن.