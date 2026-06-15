زيلينسكي يبحث محادثات السلام في اتصال مع ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناقشا ​الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ‌أربع سنوات، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا هذا الأسبوع.

وأضاف زيلينسكي في منشور عبر تيليجرام أنه هنأ ​ترامب بعيد ميلاده الثمانين وشكره على المساعدة ​التي قدمتها واشنطن طوال فترة الصراع.





وقال "تمنيت للرئيس ترامب ⁠كل التوفيق، وخاصة في جهوده لإنهاء الحرب الروسية على ​أوكرانيا".



وقبل انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيان-لي-بان، قال ​زيلينسكي إنه ناقش مع ترامب موقف شركائهما الدوليين. ومن المقرر أن يناقش القادة الحرب الروسية في أوكرانيا يوم الثلاثاء.

وأضاف "تحدثنا ​عما يمكن أن يسهم في تحقيق السلام في الوقت ​الراهن، وأطلعت الرئيس على آخر التطورات في ساحة المعركة وكيف تعزز ‌موقفنا. ⁠لدينا بعض الأفكار الجيدة التي يمكن أن تساعد في تحقيق السلام".

وتعثرت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب مع تركيز واشنطن على الصراع في إيران.

غير ​أن زيلينسكي قال ​قبل أسابيع ⁠إن تحول القوة الدافعة للمعركة لصالح أوكرانيا فتح نافذة أمل للتوصل إلى اتفاق ​سلام.

وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي ​فلاديمير ⁠بوتين هذا الشهر، دعا زيلينسكي أيضا إلى محادثات مباشرة لمحاولة ضمان وقف إطلاق النار. وأعلن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا ⁠في ​بيان عقب محادثات مع زيلينسكي ​في لندن قبل أيام دعمهم لمقترحه، وأن أوروبا ستضطلع بدور في هذا ​الشأن.