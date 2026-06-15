تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي، للتسليم في أغسطس بنحو 4 % ليصل إلى حوالي 84 دولاراً للبرميل (159 لترا).

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، للتسليم في أواخر يوليو بنسبة مماثلة في الولايات المتحدة مساء الأحد، ليصل إلى حوالي 81 دولارا للبرميل.

وبعد بدء حرب إيران في أواخر فبراير، كانت طهران قد أوقفت حركة الشحن في مضيق هرمز بشكل كبير من خلال التهديدات والهجمات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

ويعد المضيق حيويا لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج الغنية بالموارد.