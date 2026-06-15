ستارمر: مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا بعد اتفاق السلام

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بوصفه "خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام لإنهاء الحرب"، مشددا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل "مفتوحا بالكامل وبشكل دائم".

وهنأ رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء الرئيسيين على هذا "الإنجاز الكبير" بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن الاتفاق "قد اكتمل الآن" وإن طريق شحن النفط والغاز في مضيق هرمز سيعاد فتحه بدون رسوم.

وقال ستارمر في بيان له: "أرحب بحرارة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الولايات المتحدة وإيران"،وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأضاف: "هذه خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام لإنهاء الحرب، وضمان الاستقرار الإقليمي، وإعادة فتح مضيق هرمز".

وتابع قائلا: "يجب أن تتحول الأنظار الآن نحو التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم لضمان إعادة فتح المضيق وبقائه مفتوحا بالكامل وبشكل دائم، وإنجاز العناصر التفصيلية للاتفاق النووي، ونحن على استعداد لدعم المحادثات الفنية التي ستبدأ الآن، وأولويتنا هي أن يتحول هذا إلى سلام دائم ومستمر، وسنعمل مع الشركاء الدوليين لدعم ذلك".

وأردف: "نحن واضحون بشأن ضرورة استعادة حرية الملاحة المجانية وبدون رسوم في مضيق هرمز الآن، لبدء التخفيف من الآثار الاقتصادية الشديدة التي شعرت بها العائلات هنا في المملكة المتحدة وحول العالم لعدة أشهر".

وذكر ستارمر أن المملكة المتحدة ستفعل المهمة الدفاعية التي تقودها بريطانيا وفرنسا للمساعدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد وقف الصراع.

وقال: "لكي يستمر أي سلام، فمن الضروري أن تكون الالتزامات المقطوعة، ولاسيما ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، قوية وقابلة للتحقق ومطبقة بالكامل، ويظل الموقف الراسخ والقديم للمملكة المتحدة هو أنه يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".

وفي بيان مشترك مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، قال ستارمر أيضا: "نحن مستعدون لرفع العقوبات ذات الصلة استجابة لخطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي".

كما أكدت المجموعة المعروفة باسم "الرباعي الأوروبي" على أهمية "حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة" في المضيق، ودعت إلى "تنفيذ الاتفاق بسرعة وبشكل شامل".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه تم التوصل إلى اتفاق وإنه وافق على إنهاء الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية في مضيق هرمز.