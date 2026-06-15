ميرتس: الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن ينفذ بعزم

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رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت مبكر من اليوم الاثنين بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إنه يجب الآن تنفيذه "بعزم".

وقال ميرتس في بيان له: "يجب فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الحرة بشكل دائم ودون أي قيود".

وذكر أن المفاوضات الإضافية في الأسابيع المقبلة يجب أن تضمن إنهاء إيران لبرنامجها النووي العسكري "بشكل قابل للتحقق".

وقال ميرتس أيضا إنه يجب ألا تكون هناك هجمات أخرى ضد إسرائيل أو الجيران الآخرين في المنطقة.

وهنأ المستشار الألماني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الإيراني على هذا "الإنجاز الدبلوماسي".

وقال ميرتس إن "الاتفاق ينطوي على إمكانية تمهيد الطريق نحو اقتصاد عالمي متجدد النشاط وشرق أوسط أكثر أمانا".

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية ستواصل المساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية وتعزيزها لتحقيق هذه الغاية، مضيفا أن برلين على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين ودول المنطقة.